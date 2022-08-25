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Aydın haberleri! Aydın Büyükşehir Ekipleri Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel Haberler

Aydın haberleri! Aydın Büyükşehir Ekipleri Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın haberler... Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin farklı noktalarında yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında, Kuşadası Sevgi Yolu mevkiinde kanalizasyon çalışması yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin farklı noktalarında yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında, Kuşadası Sevgi Yolu mevkiinde kanalizasyon çalışması yapıyor.

ASKİ ekipleri, dayanıklılığı yüksek ve uzun ömürlü borularla oluşturulan kanalizasyon hatlarının Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılmasını sağlıyor. Çalışmalar kapsamında 65 milyon liralık yatırımla 154 kilometre uzunluğunda altyapı ağı oluşturan ekipler, son olarak Kuşadası Sevgi Yolu mevkiinde altyapı ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmaların bölgenin özellikle yaz aylarında artan nüfusunun ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu ve kentte daha modern bir altyapı ağı oluşturmak için çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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