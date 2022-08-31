Aydın haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Merkezi Alternatif Ürünlere Ev Sahipliği Yapıyor

Aydın yerel haberi | Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın çiftçisinin alternatif ürünler üreterek daha fazla kazanması için çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Aydın iklimine uygunluğu test edilen ve Aydın Çiftçi Merkezi’nde daha önce dikimi yapılan aromatik bitkilerden yüksek verim elde edilirken, bu bitkilerle ilgili istekli çiftçilere eğitimler de veriliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çiftçilere destek vermek ve daha fazla kazanmalarını sağlamak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın çiftçisinin alternatif ürünler üreterek daha fazla kazanması için çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Aydın iklimine uygunluğu test edilen ve Aydın Çiftçi Merkezi'nde daha önce dikimi yapılan aromatik bitkilerden yüksek verim elde edilirken, bu bitkilerle ilgili istekli çiftçilere eğitimler de veriliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çiftçilere destek vermek ve daha fazla kazanmalarını sağlamak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ziraat mühendislerinden Özgür Tarakçılar, "Sayın Başkanımız Aydın'ımızın verimli topraklarını en iyi şekilde değerlendirmek için projeler yürütmeye devam ediyor. Bu bağlamda sürekli üretilen ürünlerin aksine, daha çok bahçecilik kültürünün geliştirilip oradan daha fazla sürdürülebilir bir ekonomiyle büyütülmesini desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

YENİ ÜRÜNLERİ AYDIN ÇİFTÇİSİYLE BULUŞTURMAK AMAÇLANIYOR

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi ile ilgili de bilgi veren Tarakçılar, "Burası iki yıl önce Başkanımız Özlem Çerçioğlu tarafından kuruldu. Buranın kurulma amacı alternatif tarım ürünlerini Aydın çiftçisine kazandırmak. En başta kuşkonmazla başladık. Aydın'ın zaten yerel tatlarından birisi olan 'kedirgen' dediğimiz ürünün kültüre alınmışını Aydın'a kazandırdık. Biz burada kuşkonmazın dikimini, hasadını yaptık ve Halk Ege Et şubelerinde de vatandaşlarımıza sunduk. Aydın'da üretimine başlayan çiftçilerimiz var" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER

Aydın Çiftçi Merkezi'nde birçok ürünün üretiminin devam ettiğini altını çizen Tarakçılar, "Aydın'a sakız ağaçları getirdik, belli bir bölüm ayırıp sakız ağacının Aydın iklim şartlarındaki hem büyüme-gelişmesini hem de verimini takip ediyoruz. Aydın'a kazandırabileceğimiz değerlerden birisi de sakız ağacı diye düşünüyoruz. Gojibery, aronya, hünnap, kuşburnu gibi ürünlerin denemesini yapıyoruz. Yani ekonomik katma değeri olan, aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomik değere sahip olan ürünlerin denemelerini yapıp çiftçilerimize burada tavsiyelerde bulunuyoruz. Çiftçilerimiz de bizim tavsiyelerimizi dikkate alıp üretime geçiyor" dedi.