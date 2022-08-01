Aydın haberleri! Aydın Büyükşehir Belediyesi '30 Ağustos Zafer Bayramı' temalı yarışma düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100. Yılında büyük zaferimizi kutlamak için; Aydın'daki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik '30 Ağustos Zafer Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması' düzenliyor.

Çocukların ve gençlerin, 30 Ağustos Zaferiyle ilgili duygu ve düşüncelerini özgür dünyalarında oluşturacakları eşsiz eserlerle ortaya çıkartacaklarına inandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlı çocukları yarışmaya katılmaya davet etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri kategorilerine göre verilecek. Bu çerçevede; anaokulu ve ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri resim-şiir ve lise öğrencileri ise resim-şiir-kompozisyon dallarında verecekleri eserlerle yarışmaya katılım sağlayabilecek.

Anaokulu öğrencilerine aldıkları dereceye göre; akıllı saat ile zeka beceri oyunları ödül olarak verilecek ve tüm katılımcılara malzemeli resim çantası hediye edilecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin kategorisinde de yarışmacının aldığı dereceye göre; tablet bilgisayar, bisiklet ve akıllı saat ödülleri verilecek. Lise öğrencilerinde de yarışmacının aldığı dereceye göre elektrikli scooter, tablet bilgisayar ve akıllı saat ödülleri verilecek.

Son başvuru 25 Ağustos 2022

Katılımcılar, eserlerini 25 Ağustos 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 80 Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Efeler/AYDIN adresine kargoyla ya da elden teslim edecekler. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 444 40 09 ve www.aydin.bel.tr adresinden alabilecek. - AYDIN