Aydın haberleri! Adabahçe'nin Ürünleri Kuşadası Halkına Ulaştırılıyor

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere Adabahçe'nin yaz hasadından elde edilen ürünleri ulaştırmaya başladı. İçerisinde taze sebze ve meyvelerin bulunduğu paketler vatandaşlara dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerinin kentte az seviyede hissedilmesi için çalışmalarını yaz mevsiminde de sürdürüyor. Daha önce 'Dışarıda Kara Kış, Kuşadası'nda Dayanışma Var' sloganıyla başlatılan kampanyada ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, yakacak ve soba yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi, şimdi de Adabahçe'nin yaz hasadından elde edilen tarımsal ürünleri dağıtmaya başladı. İçerisinde Adabahçe'de yetiştirilen domates, patlıcan, kabak, biber, salatalık, acur, kavun ve karpuzun olduğu paketler, dağıtımın ilk gününde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ege, İkiçeşmelik, Hacıfeyzullah ve Camiatik mahallelerinde oturan ailelere ulaştırıldı.

Kuşadası'nda yaşayan her kesimden sorumlu olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Üç yıl önce yerel tarımsal üretimi geliştirmek için 'toprağa sarıl, üretime katıl' diyerek Adabahçe projesini yaşama geçirdik. Ardından verimli topraklarımızda yetiştirdiğimiz ürünlerimizi AdaMarket Ekspres ve Halk Ada Market Karavanımızda hemşehrilerimizle buluşturduk. Adabahçe'nin sağlıklı ürünlerini artık Kuşadası'ndaki ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere de ulaştırıyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel