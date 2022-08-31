Aydın haberleri! Aydın'da Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Aydın'da coşkuyla kutlandı. On binlerce Aydınlı Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı'nı söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve sanatçı Tuğba Yurt'un sahne aldığı Zafer Bayramı konseri, Atatürk Kent Meydanı'nda on binlerce kişiyi bir araya getirdi. Konser öncesinde yurttaşlara seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi; sevgi, saygı ve minnet duygularım ile anıyorum. Ruhları şad olsun. Sevgili gençler, bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece, bütün zaferler bizim olacak" dedi.