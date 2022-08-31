Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberleri! Aydın'da Zafer Bayramı Coşkusu

Yerel Haberler

Aydın haberi... 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü Aydın’da coşkuyla kutlandı. On binlerce Aydınlı Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı’nı söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Aydın'da coşkuyla kutlandı. On binlerce Aydınlı Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı'nı söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve sanatçı Tuğba Yurt'un sahne aldığı Zafer Bayramı konseri, Atatürk Kent Meydanı'nda on binlerce kişiyi bir araya getirdi. Konser öncesinde yurttaşlara seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi; sevgi, saygı ve minnet duygularım ile anıyorum. Ruhları şad olsun. Sevgili gençler, bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece, bütün zaferler bizim olacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title