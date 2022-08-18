Aydın haberi... Nazilli'de sinyalizasyon sistemleri bakıma alındı Yerel Haberler Aydın yerel haberi: Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karayolunda yer alan tüm sinyalizasyonları bakıma alarak tamirat ve temizliklerini gerçekleştirdi. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karayolunda yer alan tüm sinyalizasyonları bakıma alarak tamirat ve temizliklerini gerçekleştirdi. Nazilli Belediyesi ekipleri, özellikle yaz aylarında yoğunluğun yaşandığı Aydın-Denizli Karayolu'nda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için ilçe sınırları içerisinde yer alan ışıklı trafik ikaz lambalarını bakıma aldı. İsabeyli güzergahından çalışmalarına başlayan ekipler, Kuyucak sınırına kadar yer alan tüm sinyalizasyonların temizliğini gerçekleştirdi. Elektrik aksamları arızalı olan cihazlar ise tespit edilerek yenilendi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü Nazilli Aydın Yerel Haberler

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