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Aydın haberi: Kuyucak'ta Yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Aydın haberi: Kuyucak'ta Yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Gelen Aydın haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim alan öğrencilere yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim alan öğrencilere yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi.

Kuyucak İlçe Müftülüğü'ne bağlı cami ve Kur'an kurslarında eğitim-öğretim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencilerini trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla trafik eğitim semineri verildi. Merkez Çarşı Camii, Kurtuluş Şehit Bahri Uçuş Camii, Ziyadedeoğlu Camii ve Fatih Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Şahin Doğan tarafından trafik eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere genel trafik kuralları, trafikte görme, görülme ve duyma, trafik ışıkları ve işaretleri, karşıdan karşıya geçiş kuralları, kara yolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, güvenli oyun oynama ve bisiklete binme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin uyması gerek kurallar anlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Kuyucak Aydın Cami Yerel Haberler

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