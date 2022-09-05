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Aydın haberi... Kuyucak'ta '5 Eylül Kurtuluş Günü' kutlandı

Yerel Haberler

Aydın haberi... Kuyucak'ta '5 Eylül Kurtuluş Günü' kutlandı

Aydın yerel yerel haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinin kurtuluşunun 100. yılında tören düzelendi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin kurtuluşunun 100. yılında tören düzelendi.

Kuyucak'ın kurtuluşunun 100. yılı kutlama programı çerçevesinde Kuyucaklı Şehit Astsubay Bahri Uçuş'un kabri ziyaret edildi. Tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Ardından Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler düzenlendi. Program Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla devam etti. Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesi'nin çelenkleri koyuldu. Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Mehter Takımı, izleyenleri gösterileriyle coşturdu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Bugün ilçemizin gurur günü ve bayramıdır. 5 Eylül Kuyucak'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. 100 yıl önce huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bütün Türk yurtlarında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç kuvvet diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Kuyucak Eylül Aydın Yerel Haberler

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