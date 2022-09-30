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Aydın haberi: Kuşadası'nın Önemli Simgelerinden Atatürk Anıtı, Aslına Uygun Olarak Yenilendi

Yerel Haberler

Aydın haberi: Kuşadası'nın Önemli Simgelerinden Atatürk Anıtı, Aslına Uygun Olarak Yenilendi

Aydın haber... Kuşadası’nda resmi törenlerin gerçekleştirildiği Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı, Kuşadası Belediyesi tarafından özgün yapısına sadık kalınarak restore edildi.

Kuşadası'nda resmi törenlerin gerçekleştirildiği Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı, Kuşadası Belediyesi tarafından özgün yapısına sadık kalınarak restore edildi.

Uzun yıllardır Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı, Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde görevli restoratör ve sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek tarafından gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile yenilendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, elinde güvercin olan genç bir kız ve elinde meşale taşıyan genç bir erkekle el ele tutuşmasının tasvir edildiği anıtın çatlak, kırık ve boyası bozulan kısımlarında gerekli yama işlemleri yapıldı. Tamamı yeniden boyanan anıt, yenileme işlemi ile pırıl pırıl bir görünüme kavuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Kuşadası Belediyesi Kuşadası Yerel Haberler

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