Aydın haberi: Kuşadası Belediyesi Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi, kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Çınar Mahallesi'nde detaylı bakım çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde de bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Son üç yılda bakıma alınan 52 parkla birlikte kente toplamda; 252 bin 765 metrekare yeşil alan kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Çınar Mahallesi'nde detaylı çalışma yürüttü.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, Kuşadası'nın daha bakımlı ve yeşil bir kent olması için çalıştıklarını belirterek, "Ekiplerimiz kent sakinlerinin hak ettikleri şekilde yaşamaları için her sokağı ve mahalleyi titizlikle temizleyip, gerekli bakım çalışmalarını yapıyor. Her birimimiz çalışıyor. Kuşadası'nda üç senede çok güzel çalışmalar yaptık. Ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.