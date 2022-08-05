Aydın haberi! Koçarlı'da Muharrem ayı iftarları devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi! Koçarlı'da Muharrem ayı iftarları devam ediyor

Aydın haberi! Koçarlı'da Muharrem ayı iftarları devam ediyor

Aydın haberi... Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen Muharrem ayı iftar programı Büyükdere mahallesinde devam etti.

 - Güncelleme:

Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen Muharrem ayı iftar programı Büyükdere mahallesinde devam etti.

Koçarlı Büyükdere Mahallesi'nde verilen ve Koçarlı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Büyükdere Mahalle Muhtarı Ali Uzunkaya, Koçarlı Alevi Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem Orucu tutmaya başlayan çok sayıda vatandaş, Büyükdere mahallesinde verilen iftar yemeğinde buluştu. Davetliler ve vatandaşlar yapılan duaların ardından oruçlarını açtı.

İftara katılan vatandaşlara kendi elleriyle yemek dağıtımında bulunan Başkan Kaplan, vatandaşlarla sohbet ederek yakından ilgilendi. Alevi hemşerileri ile birlikte iftar yapan Başkan Kaplan, tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek "Kutsal günler birlik ve beraber açısından önemli. Muharrem ayı bizlere, Kerbela'yı hatırlatan aydır. Muharrem Ayı'nda Kerbela şehitlerimiz için tutulan Yas-ı Matem oruçlarının ve yapılan tüm ibadetlerin Hak katında kabul olmasını diliyor, tüm canların matemini yürekten paylaşıyorum. Cenabı Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Ayı Koçarlı İftar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title