Aydın haberi! Jes Mücadelesini Kazanan Kadınlardan Efeler Belediye Başkanı Atay'a Ziyaret

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Kızılcaköy sakini kadınlar, mahallelerine yapımı planlanan jeotermal enerji santraline karşı direnişlerine destek veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti.

Efeler Belediyesi, Kızılcaköy Mahallesi'nde yapımı planlanan jeotermal enerji santrali için verilen olumlu ÇED raporu ile ilgili olarak dava açmış; mahkeme, Efeler Belediyesi'ni haklı bularak raporun iptaline karar vermişti. Kararı sevinçle karşılayan Kızılcaköylü kadınlar, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Atay'ın meclis salonunda ağırladığı kadın konuklar, "Mahallemizin doğasına zarar gelmemesi, emeklerimizle ürettiklerimizin heba olmaması için göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı size sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun bize rehber oldunuz, kadının gücünü gösterdiniz" diyerek Başkan Atay'a çiçek ve plaket takdim etti.

Kadınlar, kendi ürettikleri mahsullerden oluşan ve üzerinde "Geleceğimize sahip çıktığınız için teşekkür ederiz" notu yazılı gıda sepetlerini de Başkan Atay'a hediye etti.