Aydın genel haberleri | İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
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Aydın haberler: İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesi gökyüzünde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
İSTANBUL - İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesi gökyüzünde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde zaman zaman etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesinde ardı ardına çakarak geceyi aydınlatan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Yerel