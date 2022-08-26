Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi... Germencik'te Yaz Kur'an Kursları arası temel dini bilgiler yarışması yapıldı

Yerel Haberler

Aydın haberi... Germencik'te Yaz Kur'an Kursları arası temel dini bilgiler yarışması yapıldı

Aydın habere göre Germencik İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik 'Temel Dini Bilgiler Yarışması' düzenlendi.

Germencik İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik 'Temel Dini Bilgiler Yarışması' düzenlendi.

Germencik İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim-öğretim gören 50 öğrenci arasında bilgi yarışması yapıldı. Ortaklar Merkez Çarşı Cami ve Şeyh Mehmet Cami de gerçekleştirilen sınavda öğrenciler ilkokul ve ortaokul olarak iki ayrı kategoride yarıştı. Sınavda öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarının 'Dinim İslam Temel Bilgiler' eserinden sorular soruldu.

İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Yaptığımız sınava ilgi duyup gelen tüm öğrencilerimizi tebrik ederim. Gelecekte bizleri temsil edecek yavrularımızın, Yaz Kur'an Kurslarımızda eğitim öğretimlerine devam ederek dini bilgileri sahih kaynaktan öğrenerek, hakkı-hakikatı temsil etmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle yarışmanın hazırlanmasında emeği geçen İlçe Vaizi Adem Karaca, Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Karataş ve Yaz Kur'an Kurslarımızda görev yapan tüm hocalarımıza teşekkür ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Germencik Ortaklar Hisarcık Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title