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Aydın haberi | Efeler'de incir depoları denetimi başladı

Yerel Haberler

Aydın haberi | Efeler'de incir depoları denetimi başladı

Aydın haberler... Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da incir sezonu hareketliliği ile birlikte incir depolarındaki denetimler de başladı.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da incir sezonu hareketliliği ile birlikte incir depolarındaki denetimler de başladı.

Aydın'ın önemli incir üretim merkezlerinden olan Efeler ilçesinde, sezon hareketliliği ile birlikte denetimler de sıkılaştırıldı. İncirde kaliteden ödün vermemek amacıyla sahaya inen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incir depolarını denetledi.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İncir sezonunun başlamasıyla birlikte eş zamanlı olarak incir depo denetimlerimize de başladık. Amacımız incirde kaliteden ödün vermemek. Üreticilerimizle, işletmelerimizle el ele vererek bunu başaracağımızdan kuşku duymuyoruz" ifadelerine yer veriyoruz. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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