Aydın haberi... Didim Belediyesi personelleri Hacıfettahoğlu için tek yürek oldu

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na düzenlenen silahlı saldırı sonrası Didim Belediyesi personelleri tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Didim Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen açıklamaya sendikalar da katılarak destek verdi.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustos Pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hacıfettahoğlu'nun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Hain saldırıda mermilerin hedefi olan Hacıfettahoğlu'na tüm Türkiye'den destek mesajları yağdı.

Hain saldırı sonrası Hacıfettahoğlu'na bir destekte mesai arkadaşlarından geldi. Didim Belediyesi Hizmet Binası önünde belediye personelleri tarafından düzenlenen basın açıklamasına Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener de katıldı. Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen ve DİSK sendikaları da açıklamaya destek verdi.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Halkımızın gösterdiği irade ile göreve geldiğimiz ilk andan itibaren; Didimlilerin hakkını korumak ve geleceğe, çocuklarımıza temiz bir Didim bırakmak için kentimizin dört bir yanını işgal eden rant çetelerine karşı mücadelemiz devam ediyor. En son 1 Ağustos 2022 tarihinde, Didimlilerin hakkını ve hukukunu canı pahasına koruyan Zabıta Müdürümüz Murat Hacıfettahoğlu'na, çocuğunun yanında yapılan hain saldırı; yeniden bu mücadelenin haklılığını bizlere göstermiştir. Bu haince saldırı, Didimlilerin hakkını korumak için mücadele eden belediye personelimize yapılan ne ilk ne de son saldırı olacaktır. Ancak tüm Türkiye ve yurttaşlarımız bilmelidir ki bu türden saldırılar bizi, Didimlilerin hakkını korumaktan, Didim'e hizmet etmekten alıkoymayacaktır. İnsanlara pusu kurarak, saldırarak, ateş ederek hatta öldürerek veya öldürmeye teşebbüs ederek hiç kimseyi korkutamazsınız. Biz yetkimizi kanunlardan, gücümüzü halkımızdan alıyoruz ve şekillendirilmiş bir çerçeve içerisinde yaptığımız görevimizi bugüne kadar yaptık, bugünden sonrada yapmaya devam edeceğiz. Saldırılarınız bizi ve belediye personelimizi asla yıldıramayacak. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve hukuk devletidir. Biz Türk yargısının gücüne her zaman güveniyoruz. Zabıta Müdürümüze yapılan alçakça ve hain saldırının sorumlularının bir an önce bulunmasını ve yüce Türk yargısı tarafından en ağır cezalara çarptırılmasını temenni ediyoruz. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Zabıta Müdürümüz Murat Hacıfettahoğlu'na yeniden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, rantçı çetelere rağmen hukuk mücadelemizin devam edeceğini yeniden bildiriyoruz" - MUĞLA