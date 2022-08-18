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Aydın haberi: Didim Belediyesi'nden aşure hayrı

Aydın haberi: Didim Belediyesi'nden aşure hayrı

Yerel Haberler

Aydın yerel yerel haberine göre Didim Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle aşure hayrı düzenlenirken, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından dağıtılan aşureler vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.

Didim Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle aşure hayrı düzenlenirken, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tarafından dağıtılan aşureler vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.

Didim Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle aşure hayrı düzenledi. Didim Belediye Parkı'nda düzenlenen hayır etkinliğine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP'li Didim Belediye meclis üyeleri ve siyasi parti başkanları katıldı. Renkli görüntülere sahne olan hayırda Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara ikramda bulundu. Aşure ikramlarını alan alarak kısa sürede tüketen Didimli vatandaşlar Didim Belediyesi ve Başkan Atabay'a teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Deniz Atabay Didim Belediyesi Yerel Haberler

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