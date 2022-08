Aydın haberi | Didim Belediyesi Barınağı'nda Yüz Nakli Yapılan 'Maylo' Yeni Yuvasını Arıyor

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi, diğer sokak hayvanlarının saldırısına uğrayarak yüz bölgesinden ağır şekilde yaralanan bir köpeği sağlığına kavuşturdu. Kök hücre tedavisi ve yüz nakli yapılan ve 'Maylo' ismi verilen köpek, sahiplenilmeyi bekliyor.

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor. Diğer sokak hayvanlarının saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan, vatandaşlar tarafından Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi'ne getirilen iki yaşındaki erkek köpek, burada tedavi altına alındı. Yüzünde yüksek miktarda doku kaybı oluşan ve bir gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köpek, barınak bünyesinde bulunan Patili Dostlar Ameliyathanesi'nde ameliyat edildi. Kök hücre tedavisi uygulanan ve kasık kısmından alının deri ile yüz nakli yapılan köpek, zorlu geçen sürecin ardından sağlığına kavuştu. İyileşerek beslenme ve su tüketimini kendisi karşılayabilecek duruma gelen köpeğe, kısırlaştırılması ve diğer aşılarının uygulanmasının ardından 'Maylo' ismi verildi.

'MAYLO' YENİ YUVASINI ARIYOR

Tedavisi kısa zaman içerisinde tamamlanacak olan 'Maylo', Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi'nde bulunan yüzlerce diğer dost gibi yeni yuvasını arıyor. Maylo gibi aşıları tamamlanan ve kısırlaştırılan dostlar, dileyen ailelerce barınaktan sahiplenilebiliyor.

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi personellerine başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek vatandaşları can dostlara yönelik duyarlı olmaya davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Hayvan dostu kentimiz Didimimizde belediyemize ait barınağımız bizleri bir kez daha gururlandırmayı başardı. Hayata gözlerini yummak üzereyken Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezimize getirilen bir dostumuz, ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen kök hücre tedavisi ve yüz nakli sonucu iyileşerek sağlığına kavuştu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından da yeni bir ailece sahiplenilecek ve mutlu bir hayata kavuşacak. Bizler, barınağımızı en iyi koşullara ulaştırmak için elimizden geleni yaptığımız gibi kentimizde de can dostlarımıza yönelik birçok proje ve çalışmayı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı da bir kez daha can dostlarımıza yönelik daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Didim bizlerin olduğu kadar can dostlarımızın da kenti, biz hep beraber Didimiz!" diye konuştu.