Aydın haberi: Didim Amfi Tiyatro'da Kahkahalar Yankılandı Yerel Haberler Aydın haberler... Metin Uca'nın düşündürürken güldüren tek kişilik gösterisi 'Bunu Mu Demek İstedim', Didim Amfi Tiyatro'da sahnelendi. Metin Uca'nın düşündürürken güldüren tek kişilik gösterisi 'Bunu mu Demek İstedim', Didim Amfi Tiyatro'da sahnelendi. Didim Amfi Tiyatro, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. TV programcısı ve sunucu Metin Uca'nın tarihi komedisi 'Bunu mu Demek İstedim', Didim Amfi Tiyatro'da sahnelendi. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Metin Uca'nın kendisine özgü sunumuyla gerçekleştirdiği gösteri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösterinin sonunda izleyiciler, Uca'yı ayakta alkışladı. Kaynak: ANKA / Yerel Didim Belediyesi Metin Uca Didim Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Aydın haberi: Didim Amfi Tiyatro'da Kahkahalar Yankılandı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.