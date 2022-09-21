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Aydın haberi... Büyükşehir, Koçarlı'da çalışmalarına devam ediyor

Yerel Haberler

Aydın haberi... Büyükşehir, Koçarlı'da çalışmalarına devam ediyor

Edinilen Aydın haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde vatandaşların hayat kalitesini arttıran çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde vatandaşların hayat kalitesini arttıran çalışmaları devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yatırımlarını sürdüren ASKİ, Koçarlı'nın Esentepe Mahallesi'nde yaptığı sondajla mahallenin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak bir çalışmaya imza attı.

"Mahallemizin su ihtiyacının yüzde yüzü karşılanmış olacak"

Esentepe Mahallesi Muhtarı Muharrem Avcı, mahallesinde yapılan sondaj çalışmasıyla vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılandığını belirtti. ASKİ'nin yoğun çalışması sonucunda suya çok derinlerde ulaştıklarını ifade eden Muhtar Avcı, "ASKİ suya ulaşmak için elinden gelen çabayı gösterdi, sonuna kadar gitti ve suyu bize temin etti. Sondaj çalışması sonrasında hatları çekildi ve mahallemize su temin etmeye başladık. Bu çalışmayla artık mahallemizin su ihtiyacının yüzde yüzü karşılanmış olacak" dedi.

Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Muhtar Avcı, "Bizim su sorunumuz artık bitti. Tahlilleri yapıldı, suyumuz çok güzel. Arıtmaya ihtiyaç duymadan kullanacağız. Mahalleliler de çok memnun ve 'Özlem Başkan'dan Allah razı olsun' diyorlar. Aydınımızın Topuklu Efesi Özlem Başkanımıza bizlere bu desteği verdiği için mahallem ve şahsım adıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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