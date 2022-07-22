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Aydın haberi... Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın haberi... Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanıyor

Aydın haberi... Aydın'da domates sezonu hareketliliği devam ederken, mutfaklara da kış hazırlığı telaşı sardı, balkonlar ve teraslarda renkli görüntüler oluştu.

Aydın'da domates sezonu hareketliliği devam ederken, mutfaklara da kış hazırlığı telaşı sardı, balkonlar ve teraslarda renkli görüntüler oluştu.

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, domates üreticilerinin hasat hareketliliği devam ederken vatandaşlarda da kış hazırlığı telaşı başladı. Sofralarında doğal ürünleri tercih eden Aydınlıların ise balkon ve teraslarda güneşlenmeye bıraktıkları salçalık domatesler, dolmalık patlıcan ve biberler ile çeşitli meyveler rengarenk görüntüler oluşturdu. Ev yapımı salça, tarhana, dolmalık patlıcan, kış sofraları için konserveler zahmetli olsa da doğal olduğu ve kış aylarında kolaylık sağladığı için tercih ediliyor. Fabrikasyon ürünlerin kendi el emeği ile üretilen ürünler kadar güzel olamayacağını belirten Aydınlılar hummalı bir şekilde kışa hazırlanıyor.

Aydın genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalar gerçekleştiren Aymelek Derneği'nde de kış hazırlıkları devam ederken, kışlık domates soslarını hazırladıklarını ifade eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş; "Bütün kızlar toplandık. Böyle toplanınca çok iş var demektir. Kışlık domates soslarımızı yaptık. Allah yaşlılarımızla, dostlarımızla yemek nasip eder inşallah" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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