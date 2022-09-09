Aydın haberi | Aydın'da cami önlerindeki dilencilere göz açtırılmadı Yerel Haberler Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçe genelinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde cami önlerinde dilencilere göz açtırılmadı. Aydın'ın Efeler ilçe genelinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde cami önlerinde dilencilere göz açtırılmadı. Aydın'da vatandaşların duygularıyla oynayıp para dilenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde polis ekipleri Cuma vaktinde ilçedeki cami önlerinde görev aldı. Vatandaşların cami giriş ve çıkışlarını takip eden emniyet ekipleri dilencilik yapan şahısları tek tek tespit ederek gözaltına aldı. Emniyete götürülen dilencilere ilgili kanun gereğince cezai işlem uygulanırken, dilencilere yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceği belirtildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Efeler Aydın Yerel Haberler

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