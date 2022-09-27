Aydın yerel haberleri | Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Kültür Merkezi'nde güz yarıyılı başladı

Gençlere özel önem veren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Kültür Merkezi'nde güz yarıyılı başladı. Merkezde üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz olarak derslerinde, ara sınıflardaki gençlere de sınavlarına hazırlanmalarında yardımcı olunuyor. Merkezde gençlerin kırtasiye ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kaliteli eğitmen kadrosuyla geçen yıllarda yüzlerce öğrenciyi üniversiteyle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde yeni dönem başlıyor. Aydın merkezdeki Gençlik Kültür Merkezi'nde okula ve sınavlara yardımcı dersler başlarken Aydın geneline yayılan 25 kültür merkezinde ise tüm etkinlikler 3 Ekim itibarıyla başlayacak.

Tüm gençleri uzman eğitmen kadrosuyla ücretsiz olarak sınavlarına yardımcı olunan kültür merkezlerine beklediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, "Her yıl yüzlerce gencimizin bizlerle üniversiteye hazırlanarak başarılı olmalarıyla ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Gençleri hayalleriyle buluşturabilmek için geçen yıllardaki başarımızı bu yıl da tekrarlayacağız. İster üniversiteye hazırlansın, ister ara sınıf olsun her yaştan gencimizi kültür merkezlerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN