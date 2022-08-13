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Aydın haberi | AK Parti Efeler'in acı günü

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Aydın haberi | AK Parti Efeler'in acı günü

Aydın haberine göre AK Parti Efeler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Çetinoğlu yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ak Parti Efeler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Çetinoğlu yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kanser hastası olan ve 8 aydır tedavi gören AK Parti Efeler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Çetinoğlu (43) İzmir'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bir süre önce durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesine alınan Çetinoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çetinoğlu'nun ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Çetinoğlu'nun vefatı ile ilgili AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir yayımladığı taziye mesajında, "AK Parti Efeler İlçe Yönetim Kurulu Üyem, Kardeşim Serkan Çetinoğlu vefat etmiştir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan Rahmet Ailesine, Sevenlerine ve Camiamıza Başsağlığı Diliyorum. Mekanı Cennet Olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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