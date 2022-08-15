Aydın haber | Söke'de vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyardı Aydın haberleri... Aydın'ın Söke ilçesinde Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tatilcilere orman yangınlarına karşı uyarıcı broşürler dağıtıldı. Aydın'ın Söke ilçesinde Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tatilcilere orman yangınlarına karşı uyarıcı broşürler dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşanan ve afet boyutuna dönüşen orman yangınlarında Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketlerinden birini yaşadı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl verilere göre ülke genelinde 133 bin hektar orman, 26 bin hektar tarım alanı yangından zarar gördü. Orman yangınlarının önlenmesi konusunda çalışmalar sürerken, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Söke Orman İşletme Şefliği personeli ilçede çalışma gerçekleştirdi. Söke Orman İşletme Şefliği personeli jandarma kontrol noktasında bölgeye tatile gelen vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyararak, yangınların önlenmesine yönelik bilgilendirici broşürler dağıttı. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Orman İşletme Müdürlüğü Türkiye Aydın Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Aydın haber | Söke'de vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.