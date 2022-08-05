Aydın haber: Söke Belediyesi Ekipleri, Parklarda Çalışmalara Devam Ediyor - Haberler

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Aydın haber: Söke Belediyesi Ekipleri, Parklarda Çalışmalara Devam Ediyor

Aydın haber: Söke Belediyesi Ekipleri, Parklarda Çalışmalara Devam Ediyor

Aydın yerel haberi... Söke Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

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Söke Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde sürdürülen temizlik çalışmalarının yanında Söke ilçe merkezinde bulunan park ve yeşil alanlarda da çalışmalara devam ediyor.

126 adet park ve yeşil alanı bulunan Söke'de; sezonluk çiçek dikimi, çim ve otların biçimleri, ağaçların budanmasının yanı sıra Müdürlük bünyesinde oluşturulan tamirat ekibi de bank, oyuncak, spor aletleri gibi ekipmanların bakım ve onarımlarını yapıyor. 2019 yılının Nisan ayından bu yana yaklaşık 25 bin metrekare yeşil alanı daha bölgeye kazandıran ekipler, park ve bahçeleri yurttaşların daha rahat kullanabileceği şekilde düzenliyor.

ANKA / Yerel

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