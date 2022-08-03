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Aydın haber... Nazilli'deki Çaylı Mahallesi'nde tüm eksikler tamamlanıyor

Aydın haber... Nazilli'deki Çaylı Mahallesi'nde tüm eksikler tamamlanıyor

Aydın haberi: İlçe merkezi ve kırsal mahallelerin tamamında, eksiklerin giderilmesi için çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, Çaylı'da yolları yeniliyor.

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İlçe merkezi ve kırsal mahallelerin tamamında, eksiklerin giderilmesi için çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, Çaylı'da yolları yeniliyor.

Nazilli Belediyesi, Çaylı Mahallesindeki eksikleri tamamlıyor. Son olarak çok amaçlı sosyal alanın faaliyete geçirilmesinin ardından mahalle içinde Abacılar, Yukarı Çaylı, Kasaplar ve Küme evler mevkilerinde hanelere ulaşımın sağlandığı mevcut patika yollarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Dört farklı noktada sürdürülen yol yenileme çalışmalarında, cemiyet alanı zemini de dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 metre karelik parke taşı döşemesi yapıldığına vurgu yapan mahalle muhtarı Ali Rıza Şengün, "Bu güne kadar mahallemde gerçekleştirilen tüm hizmetler ve devam eden çalışmalar için öncelikle Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah her birinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar yaşadıkları sıkıntıların artık sona erdiğini ve yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini belirten mahalle sakinleri, "40 senedir bu çileyi çekiyorduk. Bu gün itibariyle çilemiz sona erdi mutluyuz. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve muhtarımızdan Allah razı olsun, Allah uzun süre makamlarında hizmet vermelerini nasip etsin" diyerek mutluluklarını ifade etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kürşat Engin Özcan Hisarcık Nazilli Yerel Haberler

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