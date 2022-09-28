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Aydın haber! Nazilli'de zirveye dikilen Türk Bayrağı göndere çekildi

Yerel Haberler

Aydın haber! Nazilli'de zirveye dikilen Türk Bayrağı göndere çekildi

Edinilen Aydın gelişmesine göre Kentin dört bir yanını dev Türk bayrakları ile donatan Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kaşıkçılar Mahallesi'nde şanlı Türk Bayrağı'nı göndere çekti.

Kentin dört bir yanını dev Türk bayrakları ile donatan Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kaşıkçılar Mahallesi'nde şanlı Türk Bayrağı'nı göndere çekti.

Saha ekiplerinin incelemelerinin ardından tespit edilen bölgede çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, Kaşıkçılar Mahallesi'nin tüm noktalarından görülen zirveye, bayrak direğini iş makinaları yardımıyla yerleştirdi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Ali Kaşıkçı; "Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün sembolü ay yıldızlı al bayrağımızın köyümüzde dalgalanmasından büyük gurur duyduk. Mahallemizin tüm noktalarından görünen bayrağımızı şanla şerefle dalgalandıracağız. Başkanımızdan Allah razı olsun. Şahsım ve mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Nazilli Yerel Haberler

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