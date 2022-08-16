Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haber: Germencik Müftülüğü'nden çocuklara mahremiyet semineri

Aydın haber: Germencik Müftülüğü'nden çocuklara mahremiyet semineri

Yerel Haberler

Aydın haberleri: Germencik İlçe Müftü vekili Adem Karaca, yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek mahremiyet bilinci ve çevre ahlakı konulu seminer verdi.

Germencik İlçe Müftü vekili Adem Karaca, yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek mahremiyet bilinci ve çevre ahlakı konulu seminer verdi.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki seminerde konuşan müftü vekili Adem Karaca, ilçedeki yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti. Kurslarda eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Karaca, yetkililerden de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocuklara mahremiyet bilinci ve çevre ahlakı hakkında seminer veren Karaca, "Her anne babanın en doğal ve en önemli görevlerinden biri çocuğuna mahremiyet eğitimi vermesidir. Çünkü anne babalar olarak her an çocuklarımızın yanında ve onların o anki duygularına ortak olamayabiliriz. Dolayısıyla bu eğitim ömür boyu çocuklarımıza yardımcı olabilecek temel eğitimlerden biridir" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Germencik Hisarcık Müftü Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title