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Aydın haber: Germencik Gençlik Merkezi inşaatı devam ediyor

Yerel Haberler

Aydın haber: Germencik Gençlik Merkezi inşaatı devam ediyor

Gelen Aydın haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'ın Germencik ilçesinde Gençlik Merkezi inşaatı devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'ın Germencik ilçesinde Gençlik Merkezi inşaatı devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Germencik'te yapımı devam eden Gençlik Merkezi ve Futbol Sahası yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu, gençlerimizin heyecanla beklediği yakında hizmete girecek olan Gençlik Merkezi inşaatında ve futbol sahası yenileme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Bakanlığımızın destekleri ile gençlerimizin hayalleri yarınlara kalmıyor" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Germencik gençlik Futbol Aydın Yerel Haberler

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