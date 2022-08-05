Aydın haber: Germencik Belediye Başkanı Öndeş Esnafla Kahvaltıda Buluştu

Germencik Belediyesi ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle düzenlenen esnaf buluşmasında, Başkan Fuat Öndeş esnafla kahvaltı etti.

Kent meydanında düzenlenen kahvaltı programında; Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat konukları karşıladı. Başkan Öndeş esnafın talep ve önerilerini dinleyerek, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kahvaltıya; Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü de katıldı. Programda söz alan Muhammet Ali Künkcü; Belediye ve Esnaf Odası'nın uyum ve işbirliğine dikkat çekerek, Öndeş ve Balat'a teşekkür etti.

Etkinliğikte konuşan Öndeş birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:

"Bugün burada kıymetli Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Bilgin Balat'ın katkıları, Kaymakamımız Turgay Gülenç, Aydın Esnaf Odası Birlik Başkanımız Sayın Muhammet Ali Künkcü'nün katılımları siz değerli esnaflarımızın teşrifleriyle güzel bir etkinlikte buluştuk. Sizleri dinlemek, beklentilerinizi yerine getirmek için belediyemizin tüm birimleriyle üstümüze düşeni yapmak, merak ettiklerinizi cevaplamak için sohbet havasında bir buluşma olmasını istedik.

Malumunuz pandemi dönemi bununla birlikte derin bir ekonomik bunalımdan geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Esnaflarımız çok büyük sıkıntılar çekti. Bizler de belediye olarak elimizden geldiğince yanınızda olduk ve olmaya devam ediyoruz. İlçemizi güzelleştirmek, daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek ve öncelikle de esnaflarımızın mutluluk ve huzurunu tesis etmek için Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Bilgin Balat ile birlikte koordineli olarak sizlerin hizmetinde olmayı sürdürecek, sizler için en iyisini en güzelini yapmak için daha çok çalışacağız. Birlik ve beraberlikle aşamayacağımız sorun, çözemeyeceğimiz mesele yok. Omuz omuza güzel bir Germencik için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyor, hayırlı işler bol kazançlar diliyorum.