Aydın haber: Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyelerine Yeni Dönem Başvuları Başladı

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) Tiyatro Atölyeleri yeni dönem çalışmalarına başlıyor.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatrosu Atölyeleri, genç ve yetişkin grupları 2022-2023 dönemi başvuruları, 26 Eylül – 28 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak. Atölyelere katılmak isteyenler, başvurularını, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne veya Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'ne yapabilecek.

Başvurular tamamlandıktan sonra her atölye için alanında uzman jüri üyeleri gözetiminde sınav gerçekleştirilecek ve kazananlar, EBŞT Tiyatro atölyelerinde eğitimlerine başlayabilecek. Seçilenler, şehir tiyatrosu eğitmenleri tarafından temel oyunculuk ve temel tiyatro eğitimi aldıktan sonra yıl içerisindeki çalışmalarda görev alabilecek.

BAŞKAN ATAY: "VATANDAŞLARIMIZI TİYATRO ATÖLYELERİNE BEKLİYORUM"

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Göreve geldiğimizden bu yana şehir tiyatromuz yıl boyunca çocukları ve yetişkinleri tiyatroyla buluşturuyor. Birçok sosyal sorumluluk projesine sanatsal katkı sunuyor. Tiyatro eğitimi bireylerin yaşamlarına çok olumlu katkılar sağlıyor. Tiyatroya ve sanata ilgili Efelerli vatandaşlarımızı yeni dönemde de tiyatro atölyelerine bekliyorum" diye konuştu.