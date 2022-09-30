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Aydın haber... Çine'de okul servislerine jandarma denetimi

Yerel Haberler

Aydın haber... Çine'de okul servislerine jandarma denetimi

Aydın yerel haberi | Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Çine ilçesindeki okul servis araçları denetlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Çine ilçesindeki okul servis araçları denetlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitim çerçevesinde, Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi kazanan şahıslara ait 110 okul servis aracı denetlendi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetlemelerde sürücülere ve rehber personellere; emniyet kemeri kullanımı ve araç içi, çevresi, okul önü ve çevresinde sigara kullanılmaması gibi uyması gereken kurallar ile genel trafik konularında eğitim verilerek bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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