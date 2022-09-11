Aydın haber! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Aydın'da arsa fırsatı

Aydın haberler... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 40 ilde 499 muhtelif nitelikte arsayı online olarak açık artırma ile satışa sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 40 ilde 499 muhtelif nitelikte arsayı online olarak açık artırma ile satışa sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aralarında Aydın'ın da bulunduğu 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacak. Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme imkanı sunuyor. Ödemede ise yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vade, KDV'den ve tapu harcından muaf olunacak. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 saat 10.30'da yapılacak.

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Yatırım için sunulan arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor. - AYDIN