Aydın haber: Aydınlı hacılar, katılım sertifikalarını aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haber: Aydınlı hacılar, katılım sertifikalarını aldı

Aydın haber: Aydınlı hacılar, katılım sertifikalarını aldı

Aydın gelişmesine göre Aydın İl Müftülüğü tarafından, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda hac vazifesini yerine getiren hacılara katılım belgeleri takdim edildi.

 - Güncelleme:

Aydın İl Müftülüğü tarafından, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda hac vazifesini yerine getiren hacılara katılım belgeleri takdim edildi.

Program, İl Müftülüğü Külliye Camii Müezzin Kayyımı İslam Dumrul'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Sizler haccınızı tamamlayarak, Hac ve Umreyi Allah için tamamlayın ayetine muhatap oldunuz. Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin muhatabı olmak, onları içtenlikle yaşamak gerçekten insanlara çok mutluluk veriyor. Allah sizleri muhatap almış, evine çağırmış, misafiri olarak kabul etmiş. Hacılar ve Umreciler Rahman'ın misafirleridir hadisindeki müjdeye de nail oldunuz. Bunlar gerçekten yalnızca Cenab-ı Hakk'ın nasip etmesi ile gerçekleşecek şeylerdir. Rabbim haccınızı kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

Ardından İl Müftüsü Güneş, hacılara 'hac katılım belgelerini' takdim etti. Program sonunda hacılara ikramda bulunuldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Hac Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title