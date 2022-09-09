Aydın haber | Aydın'da yılın ahisi 62 yıllık terzi Gülcan seçildi

Aydın'da yılın ahisi Germencik ilçesinden 61 yıllık terzi İsmail Gülcan seçildi.

Mesleğe babasının yanında çırak olarak başlayan ve 61 yıldır mesleğini büyük bir titizlikle sürdüren 73 yaşındaki terzi İsmail Gülcan Aydın'da 'Yılın Ahisi' olarak seçildi. Camikebir Mahallesi'nde bulunan iş yerinde mesleğini icra eden Gülcan; bugüne kadar diktiği sınırsız elbise, gömlek, pantolon ve ceketin yanı sıra çok sayıda usta ve kalfa da yetiştirdi. Emektar terzi Gülcan, bu yıl Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 'İlin Ahisi' seçilerek onurlandırıldı.

Yılın Ahisi seçilen İsmail Gülcan'ı iş yerinde ziyaret ederek kutlayan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Dile kolay tam 61 yıldır her gün dükkanını açıp, Germencik'te müşterilerine hizmet veriyor. Sadece Germencik değil çevre ilçeler ve İzmir'in Ödemiş ve Tire gibi önemli ilçelerinden de misafirleri geliyor. Ahilik geleneğini tam 61 yıldır sürdürüyor. Yeni nesillere örnek insan İsmail Gülcan amcamın emek veren o güzel ellerini öpüyorum" dedi.

Vali Aksoy şed kuşatacak

Aydın'da 12-18 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftası kutlamaları gerçekleştirilecek. Kentteki etkinlikler, 12 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Valilik binası önündeki tören alanında gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak olan törende Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi Atatürk abidesine çelenk sunacak. Törenin ardından İl Kutlama Komitesi, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret edecek. Vali Hüseyin Aksoy tarafından 'İlin Ahisi' seçilen İsmail Gülcan'a ödülleri verilerek şed kuşatma töreni yapılacak. Daha sonra Aydın'da 'İlin Kalfası' seçilen Ali Mehmet Gel'e ve 'İlin Çırağı' seçilen Alihan Kaplan'a ödülleri verilecek. - AYDIN