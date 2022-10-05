Aydın haber: Aydın'da fahiş fiyat ve stokçuluktan 2 firma cezadan kaçamadı

Aydın genelinde işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ederken Eylül ayında 2 firma ceza yemekten kaçamadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Aydın Valiliği koordinesinde harekete geçen ekipler, il genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Aralıksız devam eden denetimlerde 1-30 Eylül tarihleri arasında toplam 4 bin 811 firma ile 21 bin 99 ürün denetlendi. İl genelindeki kontrollerde haksız fiyat artışı ile ilgili bin 565 firma ve 6 bin 917 ürün, fiyat etiketi ile ilgili bin 623 firma ve 7 bin 398 ürün, hal denetimi ile ilgili 94 firma ve 185 ürün, stokçuluk ile ilgili bin 529 firma ve 6 bin 599 ürün denetlendi. İşletmeleri gezen denetim ekipleri depoları ve fiyat etiketlerini kontrol ederken fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 2 firmaya idari para cezası uygulandı.

Denetimler ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Valimiz Hüseyin Aksoy'un talimatı ile Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıklarınca, 01-30 Eylül tarihleri arasında ilimiz genelinde stokçuluk, fahiş fiyat artışı gibi konularla ilgili denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler günlük olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN