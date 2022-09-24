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Aydın haber! Aydın'da 'Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi' verildi

Yerel Haberler

Aydın haber! Aydın'da 'Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi' verildi

Gelen Aydın haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi' düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi' düzenlendi.

Anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları' programı yürütülüyor. Bu çerçevede anne sütü eğitimcileri tarafından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi eğitim salonunda 26 sağlık personeline yönelik 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' düzenlendi. Anne sütünün öneminin vurgulandığı eğitimde, doğum süreci ve emzirme, tensel temas, emzirme sorunları, emzirme ve anne sağlığı başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verildi.

Program sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan personellere sertifikaları takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Togo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Efeler Aydın Yerel Haberler

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