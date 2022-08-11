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Aydın yerel: Aydın Büyükşehir Belediyesi Aşure İkramlarına Başladı

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Aydın yerel: Aydın Büyükşehir Belediyesi Aşure İkramlarına Başladı

Aydın yerel yerel haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Muharrem ayında geleneksel olarak yaptığı aşure ikramlarının ilki Nazilli, Germencik ve Çine ilçelerinde yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Muharrem ayında geleneksel olarak yaptığı aşure ikramlarının ilki Nazilli, Germencik ve Çine ilçelerinde yapıldı.

Nazilli, Germencik ve Çine ilçelerinin ardından ikramlar sırasıyla; 12 Ağustos günü (yarın) Buharkent, İncirliova, Yenipazar, Söke, Sultanhisar ve Kuşadası'nda, 13 Ağustos günü Didim, Karpuzlu, Köşk ve Kuyucak'ta; 15 Ağustos günü Koçarlı, Atça ve Karacasu'da, 16 Ağustos günü ise Efeler ve Bozdoğan'da devam edecek.

Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ikramların birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni etti.

ANKA / Yerel

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