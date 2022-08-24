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Aydın haber: Ankara'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Yerel Haberler

Aydın haber: Ankara'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Edinilen Aydın gelişmesine göre Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, o anlar kameralara yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Başkentlilere görsel şölen sundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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