Aydın haber: Ankara'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı Yerel Haberler Edinilen Aydın gelişmesine göre Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, o anlar kameralara yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Başkentlilere görsel şölen sundu. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ankara Yerel Haberler

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