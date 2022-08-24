Aydın haber: Ankara'da çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Yerel Haberler
Edinilen Aydın gelişmesine göre Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, o anlar kameralara yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Başkentlilere görsel şölen sundu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel