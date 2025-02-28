Aydın Güney Kavşağı Trafiğe Kapatıldı!

Aydın- İzmir otoyolu üzerindeki bağlantı kollarında gerçekleştirilen üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla otoyolun Aydın Güney Kavşağı trafiğe kapatılırken, şehir merkezinde belirli noktalarda yoğunlaşan araçlar trafiği durma noktasına getirdi.

Aydın-İzmir Otoyolu üzerindeki bağlantı kollarında gerçekleştirilen üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın Güney Kavşağı araç girişine kapatıldı. Kapatılan giriş nedeniyle şehrin İmamhatip, Eski Dörtyol, Ziraatçılar, Işıklı, Çevre Bulvarı kavşağında aşırı yoğunluk oluştu. Yaşanan yoğunluk zaman zaman trafiği durma noktasına getirirken trafik polisi ekipleri de trafiği düzenlemek için çalışma gerçekleştiriyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Güney Kavşağı, Aydın-Muğla devlet yoluna bağlantıyı sağlayan kollar üzerindeki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol 26 Mart tarihine kadar kapalı kalacak" denildi. Açıklamada ayrıca, sürücülere alternatif güzergah olarak Aydın şehir merkezi yolunun kullanılabileceği bildirildi. Trafiğin büyük ölçüde etkilenmesine yol açan çalışmalar nedeniyle, araç sürücülerinin şehir merkezini kullanarak seyahat etmeleri gerektiği belirtildi. Karayolları, çalışmaların planlanan tarihte tamamlanmasını ve yolun yeniden trafiğe açılmasını hedefliyor.

Sürücüler, belirtilen süre boyunca trafik sıkışıklığından kaçınmak için alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıldı. - AYDIN