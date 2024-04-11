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Aydın Gençlik Merkezi Gönüllüleri Yaşlıları Ziyaret Etti

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Aydın Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, yaşlı çınarları unutmayıp, bayram ziyaretinde bulundu.

Aydın'da gençlerin sportif ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra sosyal projelerde de yer almasını sağlayan Aydın Gençlik Merkezi, gönüllü gençleri ile birlikte gerçekleştirdikleri projelerle örnek olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı çerçevesinde harekete geçen gençlik liderleri ve gönüllü gençler, yaşlı çınarları unutmadı. Geçmişe ışık tutan yaşlılar ve geleceğin emanetçisi çocukları ziyaret eden gençler, gerçekleştirdikleri bayram ziyaretleriyle örnek oldu. Yaşlı çınarların ellerini öperek bayramlarını kutlayan gençler, ayrıca el sanatları kursunda yaptıkları tepsiyi de büyüklerine hediye ettiler. Farkındalığı yüksek bireylerin yetişmesi hedefiyle sosyal sorumluluk projelerinin de aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Gençlik Aydın Yerel Güncel Haberler

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