Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nden birleşim çağrısı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla program düzenlenirken törende konuşan AGC Başkanı Ferdi Uzun, kentte bulunan diğer basın cemiyeti ve derneklerine birleşim çağrısında bulundu.

Aydın Valiliği önündeki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. AGC Başkanı Ferdi Uzun gazeteciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bugün ekonomik olarak mesleğin içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumlar ve beraberindeki birçok sorunlara rağmen yine de gazeteciler ayakta kalmayı başardı. Biz bir yerlerden talepte bulunmak istiyorsak, önce kendi kapımızın önünü temizlememiz gerekiyor. Bu mesleği etik, ilkeli ve ahlaklı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Önce bu doğrultuda ilerleyeceğiz ki sonra birtakım taleplerde bulunabilelim. Göreve geldiğimiz sürenin 1,5 yılını tamamladık Allah nasip ederse bir bu kadar da görev süremiz var ve sonrasında görev süremiz sona erecek. Bu süre içerisinde sadece sadece biz yönetim olarak bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz. Bu süreçte sizlerin de bizlere vereceğiniz destekler çok önemli. Bizim bir hatamız, kusurumuz olursa lütfen bize söyleyin. Omuz omuza verirsek bir şeyleri başarabiliriz" dedi.

Birleşim çağrısında bulundu

Kentte bulunan diğer basın cemiyeti ve derneklerine de birleşim çağrısı yaşan AGC Başkanı Uzun, "Arkadaşlarımız her 10 Ocak geldiğinde 'neden birtakım organizasyonları beraber yapmıyoruz?' diyerek serzenişte bulunuyorlar. Aydın'daki meslek kuruluşu Aydın Gazeteciler Cemiyeti'dir. Burası 34 yıllık bir cemiyettir. Gelin hep beraber bu çatı altında birleşelim ve masaya yumruğumuzu tek bir şekilde vuralım. Ancak böyle olursak güçlü oluruz. Bu konuyu tekrar bir kez daha gündeme getirmiş olayım. Bu vesile ile tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Uzun konuşmasının sonunda her zaman yan yana görev yaptıkları emniyet mensuplarına da teşekkür ederek, "Bizimle birlikte sürekli bizim yanımızda olan emniyet personeline de çok teşekkür ediyorum. Onlar da sürekli bizle beraberler. Şimdi de alanda bizim güvenliğimiz için görev başındalar. İyi ki varlar" ifadelerini kullandı. - AYDIN