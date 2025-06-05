Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Künkcü, Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Künkcü, Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarını Ziyaret Etti
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Kurban Bayramı arifesinde Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Efeler ilçesindeki hayvan pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretinde pazarın yoğunluğunu inceleyen Künkcü, hayvancılıkla uğraşanların emeklerine dikkati çekti ve bayram öncesi esnafa moral verdi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Kurban Bayramı arifesinde Efeler ilçesindeki hayvan pazarını ziyaret ederek kasap, celep, üretici ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında hem pazardaki yoğunluğu inceledi hem de esnafın taleplerini dinledi.

Kurban bayramı öncesi hareketliliğin en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Efeler Hayvan Pazarı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik gözlemlendi. Başkan Künkcü de bu yoğunluk sırasında esnafı yalnız bırakmayarak pazar alanına gitti. Kurbanlık satışı yapan yetiştiricilerle tek tek görüşen Künkcü, satışların durumu hakkında bilgi aldı. Aydın Kasaplar Odası eski başkanı ve başkan adayı İsmail Kadı'nın eşlik ettiği ziyareti sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Künkcü, özellikle pazarlık aşamasındaki alıcılarla da kısa sohbetler gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Pazardaki incelemenin ardından kısa bir açıklama yapan Künkcü, hayvancılıkla geçimini sağlayan kasap, celep ve üreticinin büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Künkcü, "Aylarca sabah akşam demeden hayvanlarına bakan, onları en iyi şekilde yetiştiren üreticilerimizin emeği çok kıymetlidir. Onların bu emeklerinin karşılığını alabilmeleri, bizler için son derece önemlidir. Kurban Bayramı sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda üreticimizin yıllık emeğinin karşılığını alma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

"Esnafımızın yanındayız"

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her zaman üretici ve esnafın yanında olduklarını vurgulayan Künkcü, "Bugün buraya gelerek hem bayram öncesi esnafımızın durumunu görmek hem de onlara moral vermek istedik. Bayram öncesi yoğunluk, esnafımız için yılın en kritik zamanlarından biridir. Bizler de onların taleplerini ve beklentilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sonunda tüm kasap, celep, üretici ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Künkcü, "Bu bayramın sağlık, huzur ve bolluk içinde geçmesini temenni ediyorum. Tüm Aydın halkına ve esnaf camiamıza hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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