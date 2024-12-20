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Aydın Esnaf Başkanı Künkcü: Tağşiş Zeytinyağına Zarar Veriyor

Aydın Esnaf Başkanı Künkcü: Tağşiş Zeytinyağına Zarar Veriyor
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, zeytinyağında tağşiş sorununa dikkat çekerek, bu durumun hem üreticilere hem de Aydın'ın marka değerine büyük zarar verdiğini vurguladı. Daha fazla sahip çıkılmasını isteyen Künkcü, tağşiş yapanlara karşı sert yaptırımlar beklediklerini ifade etti.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, zeytinyağında yaşanan tağşiş sorununa dikkat çekerek, bu durumun hem üreticilere, hem de Aydın'ın zeytinyağı markasına büyük zarar verdiğini söyledi. Künkcü, "Zeytinyağına ve diğer tarım ürünlerimize daha fazla sahip çıkıp, kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da, zeytin hasat sezonunun başlamasıyla birlikte zeytinyağının, sürekli tağşiş olayları ile gündeme gelmesi üreticilerin canını çıkıyor. Tağşiş ile kentin marka değeri olan zeytinyağına zarar verilmesine, bir tepki de Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü'den geldi. Açıklama yapan Birlik Başkanı Künkcü, zeytinyağının Aydın için önemli bir tarım ürünü ve gelir kaynağı olduğuna işaret ederek, binlerce ailenin zeytin ve zeytinyağından geçimini sağladığını hatırlattı. Zeytinyağından elde edilen gelirle birçok ailenin geçindiğini ve çocuklarını okuttuğunu dile getiren Künkcü, son dönemde sık sık gündeme gelen tağşiş olaylarının üreticilerin emeklerine ve Aydın'ın marka değerine zarar verdiğini söyledi.

Aydın'ın hem toprağının, hem zeytinyağının, hem de insanının "altın değerinde" olduğunu belirten Künkcü, "Maalesef aramızdan açgözlü ve sorumsuz kişiler çıkabiliyor. Daha fazla kazanç elde etme hırsıyla zeytinyağına yapılan hile, Aydın'ın marka değerine büyük zarar veriyor. Bu kişiler, hem üreticilerin emeğini hiçe sayıyor hem de il ve ülke ekonomimize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Tağşiş yapanlara karşı daha sert cezai yaptırımların uygulanmasını beklediklerini dile getiren Künkcü, "Eskiden olduğu gibi 'zeytinyağı' denilince insanların aklında, Aydın'dan alınmalı düşüncesini yeniden oluşturmalıyız. Kimsenin Aydın'ın markasına zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Aydın, bütün güzellikleri hak ediyor. Bu kapsamda biz de değerlerimize daha fazla sahip çıkacağız" dedi.

Künkcü, zeytinyağı ve diğer tarım ürünlerinin değerini korumak için toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya çağırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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