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Aydın Engelliler Spor Kulübü, İbrahim Muhammet Özmen'e Yeni Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

Aydın Engelliler Spor Kulübü, İbrahim Muhammet Özmen'e Yeni Tekerlekli Sandalye Hediye Etti
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Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği, bedensel engelli İbrahim Muhammet Özmen'e eskiyen tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini hediye ederek onun eğitim hayatını sürdürmesine yardımcı oldu.

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği engelli İbrahim Muhammet Özmen'e eskiyen tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini hediye ederek eğitim hayatını sürdürebilmesi için kolaylık sağladı.

Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde ikamet eden bedensel engelli İbrahim Muhammet Özmen önceki tekerlekli sandalyesi kullanılamaz hale geldiği için bir süredir dışarıya çıkamıyordu. Ailesinin talebi üzerine Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği harekete geçti. Dernek tarafından temin edilen tekerlekli sandalye, İbrahim Muhammet Özmen'e evinde teslim edildi. Özmen ailesi, Dernek Başkanı Başkanı Balkım'a teşekkür etti.

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Dernek Başkanı Yücel Balkım, "Aydın Engelliler Spor Kulübümüzün sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öncelik engelli gençlerimize manuel tekerlekli sandalye ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Girne Mahallesi'nde ikamet eden engelli gencimiz İbrahim Muhammed Özmen'e, Engelliler Spor Kulübü camiası olarak tekerlekli sandalye vererek kendisinin dışarıya çıkma özgürlüğünü ve eğitim hayatını sürdürebilmesini kolaylık sağladı. Güle güle sağlıklı günlerde kullansın" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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