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Aydın: "Dünyada marka olmuş bir emniyet teşkilatımız var"

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Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Dünyada marka olmuş bir emniyet teşkilatımız var" dedi.

Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Dünyada marka olmuş bir emniyet teşkilatımız var" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı dolayısıyla program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Duygu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, müdür yardımcıları, gaziler, polisler ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "180 yıl içinde vermiş olduğumuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm hakkın rahmetine kavuşmuş meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Son dönemde devletimize ve devletimizin kurumlarına yönelik olarak yoğun bir dezenformasyon var. Öyle bir ordumuz var ki kendi kara sınırı olmayan ülkede, hava, deniz ve kara operasyonları yapıyor. Allah ordumuza zeval vermesin. Öyle bir istihbarat teşkilatımız var ki bölgede herhangi bir siyasi oluşum olmadan orayla irtibat kuruyor ve oradaki her türlü iş ve işlemlerde masada bulunuyor. Dünyada marka olmuş bir emniyet teşkilatımız var. Yurt içinde de barış ve huzuru sağlıyor. Devletimize ve kurumlarına güvensinler" ifadelerini kullandı.

Aydın, konuşmanın ardından Atatürk Anıtına çelenk bırakırken, meydanda açılan stantları gezerek bilgiler aldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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