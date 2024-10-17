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Aydın-Denizli Otoyolu Hizmete Açıldı

Aydın-Denizli Otoyolu Hizmete Açıldı
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Aydın-Denizli Otoyolu, düzenlenen törenle açıldı. 164 kilometre uzunluğundaki yolun geçiş ücretleri otomobiller için 385 TL, otobüsler için 690 TL, tırlar için ise 765 TL olarak belirlendi.

Aydın- Denizli Otoyolu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışı yapılan 164 kilometrelik yolun kullanım ücretinin otobüslerde 690 TL, tırlarda 765 TL, otomobillerde ise 385 TL olduğu açıklandı.

2020 yılında yapımına başlanan ve 3 Kasım 2023'te Kocabaş - Kuyucak arası hizmete açılan Aydın- Denizli Otoyolu, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 100 kilometre olan İzmir-Aydın otoyolunda otomobillerden 40 TL ücret alınırken, Aydın- Denizli arasındaki mesafede 385 TL fiyat uygulanacağı belirtildi.

Aydın gişelerinde gerçekleştirilen törende otoyolun 'hayırlı olması' temennisinde bulunuldu. Aydın Denizli Otoyolunun Ege Bölgesi'nin ulaşım haritasını yeniden çizdiğine dikkat çekildi. 163 kilometrelik uzunluğu ve modern altyapısıyla Ege Bölgesi'nin ulaşım haritasını yeniden çizen Aydın Denizli Otoyolu, Aydın Çevre Yolu'ndan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik kesimininin trafiğe açması mutluluğu törene katılanların yüzünden okundu. Bilindiği gibi geçen yıl otoyolun 60. kilometresinde yer alan Kuyucak Kavşağı ile 140. kilometresindeki Kocabaş Kavşağı arasında kalan 80 kilometre ana gövde, 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 93 kilometrelik kesimini hizmete alınmıştı. Şimdi kalan 70 kilometreyi de tamamlanarak otoyolun tamamını trafiğe açılmış oldu. Otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa edildi. Aydın-Denizli Otoyolu önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak.

Törenle bugün ulaşıma açılan Aydın - Denizli Otoyolu'nun geçiş ücretleri Aydın - Kocabaş arası otomobiller için 385 lira, otobüsler için 690 lira, tırlar için 765 lira, motosikletler için ise 75 lira olarak uygulanacağı öğrenildi.

Öte yandan aynı yolun yaklaşık 50 kilometresini kapsayan Aydın - Nazilli arasında ise otomobillere 125, otobüslere 225, tırlara 250, motosikletlere ise 25 lira fiyat uygulanacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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