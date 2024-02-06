Aydın'dan Yola Çıkan Umreci Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan 254 kişilik umreci kafilesi dualarla uğurlandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan ilahi, getirilen tekbir, salavat ve telbiyelerle devam etti. Umrecileri uğurlama programına, İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tepe, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada hep birlikte yapılan dualar ile umreciler, Medine'ye uğurlandı. - AYDIN