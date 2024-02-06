Üye Girişi
Haberler

Aydın'dan Yola Çıkan Umreci Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan 254 kişilik umreci kafilesi dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan 254 kişilik umreci kafilesi dualarla uğurlandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan ilahi, getirilen tekbir, salavat ve telbiyelerle devam etti. Umrecileri uğurlama programına, İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tepe, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada hep birlikte yapılan dualar ile umreciler, Medine'ye uğurlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Aydın Yerel Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title