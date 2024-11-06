Üye Girişi
Haberler

Aydın'dan Umre Yolculuğuna Uğurlama Töreni

Aydın'dan Umre Yolculuğuna Uğurlama Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Aydın'dan umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan kafile, Bey Cami'nde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftü Yardımcısı, ibadetlerin kabul olması için dualar etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan kafile, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Öğle Namazına müteakip Bey Cami'nde düzenlenen program, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunması ile başladı. Kutsal topraklara gitmenin heyecanı ile duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşan İl Müftü Yardımcısı Yusuf Dönertaş, "Kıymetli kardeşlerim, Allah yapacağınız ibadetlerinizi şimdiden kabul eylesin. Vatanımız, milletimiz, İslam alemi ve özellikle Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edin. Rabbimiz yapacağınız tüm ibadet ve dualarınızı kabul etsin" ifadelerini kullandı.

İl Vaizi Nuh Mehmet Güzel'in yaptığı duaya hep birlikte amin diyen umreciler göz yaşları ile uğurlanırken, kutsal belde yolcularını uğurlama programına Hac ve Umre Şube Müdürü Ali Akkoyun, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.